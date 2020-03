I carabinieri del Norm di Pistoia hanno soccorso un trasportatore polacco che doveva trasportare farmaci urgenti. L'uomo a Serravalle Pistoiese dopo una sosta la batteria non faceva ripartire il mezzo. I carabinieri sono intervenuti per far ripartire il camion. I farmaci in cella frigorifera non si sono deteriorati perché il ritardo è stato minimo e l'autista è potuto riprendere il viaggio in tutta sicurezza.

