Cartelloni in blu a Castelfiorentino per la Giornata della consapevolezza dell'autismo

Quest’anno vogliamo colorare le nostre finestre, i nostri balconi di un blu intenso per ricordarci dello sguardo verso l’infinito e verso la bellezza del profondo di ogni persona, in particolare della vita di quelle persone più fragili come i bambini, i ragazzi e gli adulti affetti dallo spettro autistico.

In questo giorno ci uniamo a loro e alle loro famiglie in un abbraccio simbolico e affettuoso ricordandoci di guardarli intensamente negli occhi perché ogni vita è dono e mistero.

Per questo vi invitiamo a fare un cartellone, un disegno a tema “Blu”, andrà benissimo anche una qualsiasi cosa o creazione di colore blu, che il 2 aprile attaccheremo alle nostre finestre e ai nostri balconi in un simbolico abbraccio alle persone con autismo e alle loro famiglie. Se poi vi andrà postate le foto dei vostri lavori sulla nostra pagina facebook, potete anche inviarcele a mezzo whatsapp al 3406134402

