Consegne a domicilio a Serravalle Pistoiese, FdI chiede di comprare nei negozi del territorio

L’amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese ha reso nota la lista delle attività commerciali del Comune che, in questo momento di emergenza sanitaria - particolarmente difficile anche dal punto di vista economico per tutto il nostro Paese - assicurano tuttavia la vendita dei prodotti e la loro consegna a domicilio.

Il circolo comunale di Fratelli d'Italia, che ha sempre sostenuto la produzione e il commercio locale schierandosi a fianco degli esercenti e degli artigiani, sostiene adesso ancor più convintamente la loro attività, poiché tra mille difficoltà - nonostante risultino tra le categorie più colpite dalla crisi - cercano comunque di mantenere un servizio importante alla cittadinanza.

Pertanto invitiamo i serravallini a non dimenticare per le loro necessità quotidiane coloro che hanno contribuito ormai da anni allo sviluppo economico del comune e alla promozione dei prodotti tipici del territorio, acquistando presso i loro negozi ed esercizi. Tutti stiamo vivendo situazioni di disagio non indifferente soprattutto dal punto di vista economico. Siamo convinti che da questo periodo di crisi si potrà uscire solo se resteremo uniti mediante atteggiamenti di collaborazione ed aiuto reciproco.

Elena Bardelli, portavoce comunale di Fratelli d'Italia-Serravalle Pistoiese

Tutte le notizie di Pistoia