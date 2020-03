Coronavirus, la Federazione toscana basket decreta la fine dei campionati

Arriva la prima decisione ufficiale della Federazione in piena emergenza Coronavirus: la stagione 2019/2020 organizzata dalle Federazioni regionali è conclusa. Questo vuol dire che tutti i campionati agonistici sono chiusi al pari dei tornei minibasket e quindi il Biancorosso Sesa che milita in serie C Silver e tutte le squadre che prendono parte ai campionati giovanili non giocheranno più alcuna partita ufficiale fino al prossimo anno agonistico. La speranza, ovviamente, è che ad emergenza conclusa almeno le giovanili possano tornare ad allenarsi, ma ovviamente al momento non sono possibili previsioni sui tempi

Fonte: Use Basket Empoli

Tutte le notizie di Basket