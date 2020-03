Il basket e tutta San Miniato piangono la scomparsa di Dante Bulleri

Avrebbe compiuto 83 anni ad agosto Dante Bulleri, colonna del basket sanminiatese e della sua Etrusca. Purtroppo San Miniato si è svegliata con questa brutta notizia questa mattina. Chi ha amato la palla a spicchi nella città della Rocca ha sicuramente avuto a che fare con i modi burberi ma affettuosi di Bulleri, per tutti Dante. Una presenza fissa nel centro storico della città, dove era possibile trovarlo a passeggiare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Era sempre disponibile per una battuta o uno scherzo, lo sanno bene anche i tantissimi giovani che con lui hanno iniziato la carriera sportiva. Il suo ruolo veniva definito come 'dirigente factotum', c'era sempre qualora si parlasse di organizzare trasferte o eventi, non ha mai mancato una partita al palazzetto dello sport. La città ha corrisposto questo suo impegno in due momenti. Nel 2015 con la consegna del premio speciale in ricordo di Giuseppe Cerone all'interno della manifestazione per lo Sportivo dell'Anno. Nell'estate 2017 per il suo 80esimo compleanno venne organizzata una festa a sorpresa sotto i Loggiati di San Domenico, con tanto di torta e filmati storici.

