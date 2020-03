Emergenza coronavirus, Lega Castelfiorentino chiede confronto con l'amministrazione

"Da fine febbraio, nonostante lo abbia richiesto più volte, non è stato possibile organizzare un incontro istituzionale di nessun genere per poter discutere e confrontarsi sulla situazione dell'emergenza coronavirus". Ad affermarlo è Susi Giglioli, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Castelfiorentino, che ha inviato l'atto tramite posta elettronica certificata all'amministrazione guidata da Alessio Falorni. Di seguito il testo dell'intervento.

Ripristino in forma essenziale del confronto istituzionale.

Ricordato la richiesta di convocazione della Conferenza dei Capogruppo, che ho presentato informalmente al Presidente del Consiglio il 10 e il 13 marzo scorso avente per oggetto un confronto tra le forze politiche sull’emergenza sanitaria Nazionale meglio definita come

COVID-19

Valutato che ad oggi la situazione non accenna a ridimensionarsi e ci sono stati decessi sul nostro territorio e che di conseguenza non è possibile valutare quando sarà ripristinabile l’ordinaria operatività delle funzioni istituzioni.

Tenuto conto che questa amministrazione è sprovvista di qualsiasi funzione streaming che garantisca la minima attività da remoto ma che allo stesso tempo si rende difficile un incontro collegiale per le restrizioni che ci impongono di evitare il più possibile le occasioni di aggregazione

Considerato la necessità di assicurare l’essenziale confronto politico che garantisce la partecipazione dei rappresentanti istituzionali e considerato inoltre la disponibilità che il Presidente del Consiglio mi ha informalmente manifestato ad organizzare appena possibile una teleconferenza.

Si chiede di attivare ufficialmente in forma urgente qualsiasi tipo di dispositivo che permetta una teleconferenza almeno tra i Capigruppo e il Sindaco quale referente e responsabile della salute pubblica in modo da avere informazioni corrette, ufficiali e nello stesso tempo poter valutare proposte e suggerimenti da poter apportare al dibattito come richiede un evento straordinario nel

condiviso percorso di affrontare una così grave emergenza sociale, sanitaria ed economica.

Mi appello ai Consiglieri e ai Capigruppo affinché tale iniziativa sia da tutti sostenuta e sollecitata in modo che si possa giungere in tempi rapidi a garantire l’apporto istituzione che in questo momento tutti siamo tenuti a dare.

