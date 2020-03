Incendio del carrello delle pulizie alla stazione, denunciato 24enne

Denunciato per incendio colposo e danneggiamento un 24enne italiano trovato alla stazione di Lucca dopo che, a suo dire, aveva gettato un mozzicone di sigaretta, provocando l'incendio del carrello delle pulizie con prodotti altamenti infiammabili. L'intervento della polizia è avvenuto alle 3 di questa notte. Gli agenti nella sala 113 avevano notato il giovane aggirarsi nel piazzale della stazione. All'arrivo hanno notato l'incendio nei pressi del binario 1. A incendio estinto, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, il giovane si è giustificato con gli agenti dicendo che era in stazione perché stava andando a trovare suo padre. A parte la motivazione poco plausibile data l’ora, in ogni caso non giustificava l’assoluta urgenza richiesta dalla norma, visto che il ragazzo proveniva da un altro comune.

Pertanto è stato anche sanzionato per la violazione delle norme anti contagio e dovrà pagare 280 euro.

Tutte le notizie di Lucca