Musica e goliardia nel corso, Santa Croce 'combatte' così il Coronavirus

In tutta Italia il momento è duro a causa dell'emergenza Coronavirus, bisogna rimanere in casa e cercare di resistere. Per alleviare questo periodaccio, a Santa Croce sull'Arno c'è chi ha deciso di mettere in campo - o meglio, sul balcone - la solita carica di goliardia.

Si tratta di Nilo Petti, santacrocese doc che ogni giorno cerca di far passare qualche ora di svago a tutti quelli che devono rimanere chiusi tra le mura domestiche. Si affaccia dal balcone sul corso e si sporge da quello striscione che dice più di mille parole, 'Greggi alla rete'.

Alle 12 e alle 18, armato di sorriso e microfono, tira fuori qualcosa di nuovo. Protagonista dei suoi flash mob è la musica, tanto che ci sono stati pure ospiti - doverosamente a distanza - che richiamano al panorama santacrocese: su tutti il dj Dollaro e il maestro Filippetti, autentici numi tutelari di 'Greggi alla rete', ma è stato presente anche don Donato.

Non è finita qui, perché Petti vuole coinvolgere tutta Santa Croce. Al ritmo delle canzoni che hanno reso famosa l'Italia, Petti ha rilanciato anche gli hashtag #iorestoacasa e #insiemecelafaremo. Inoltre si può pure chiamare in diretta il numero 3461368340 per partecipare telefonicamente.

Il pubblico del corso, finora, ha risposto presente. Dalle finestre si guarda, si applaude e per pochi attimi ci si dimentica della paura.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno