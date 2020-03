Porta il figlio in giro in bici, multa da 400 euro in tempo di coronavirus

Multa salata per un giro in bici con il figlio: 400 euro. Lo riporta il Corriere Fiorentino. La multa è stata comminata dai finanzieri di Firenze a un padre che si è giustificato dicendo di far fare un giro al figlio. La normativa legata al contenimento del contagio da coronavirus non permette infatti l'accompagnamento all'aperto dei figli piccoli. L'uomo ha detto che si sentiva sicuro mantenendo distanze e protezioni. Ma così non è stato per le forze dell'ordine, che lo hanno multato nell'area nord della città.

