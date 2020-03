A tavola tutti insieme, ma via Facebook: pranzo 'virtuale' a Santa Croce

Come è possibile mettersi tutti a tavola assieme se non è possibile uscire di casa? La risposta arriva da Santa Croce sull'Arno, da una trovata che cerca di far passare con più allegria un momento segnato dalla gravità dell'emergenza Coronavirus. Si può fare un bel pranzo insieme in maniera virtuale, magari con l'hashtag #insiemeapranzodomenica. E così è stato: oggi, domenica 29 marzo, Facebook è diventato una tavolata imbandita di piatti della tradizione toscana e non solo.

L'idea è arrivata da Sofia Capuano, responsabile dei servizi educativi del Comune, ed è stata sposata anche dal sindaco Giulia Deidda. Sulla pagina Facebook dedicata, infatti, da giorni gli educatori degli istituti santacrocesi stanno pubblicando storie, racconti e giochi per rimanere in contatto coi bambini. Dato che tra i servizi c'è anche l'educazione alimentare, Capuano ha invitato i contatti Facebook a postare una foto o un video del loro pranzo domenicale e a mangiare così tutti insieme, ma a distanza.

Decine di persone, anche da fuori Santa Croce oppure senza figli, hanno risposto alla chiamata 'ai mestoli' proprio sul profilo di Capuano. Il maestro delle cerimonie è stato Federico Ciabattini, chef santacrocese che ha una sua pagina di cucina chiamata Coriandoli e Acciughe. Ha pubblicato una video-ricetta della pappa al pomodoro alla sua maniera, senza pepe per i bambini ma con tanta goliardia, tipica della cittadina del cuoio. Dopo Ciabattini, sono arrivate moltissime foto e tantissimi video, di pappa al pomodoro e non solo.

Capuano spiega: "Abbiamo deciso di fare un pranzo 'virtuale' e di coinvolgere chiunque per passare meglio un periodo complicato. Non è facile per i bambini stare lontano da amici, educatori e insegnanti. Tra l'altro abbiamo interrotto i corsi di cucina coi genitori, quindi il pranzo su Facebook era un modo anche per tenerli allenati". L'iniziativa, pensata sabato 28 marzo, si è estesa tantissimo in pochissime ore: "Quasi un'improvvisazione, ma che ha chiamato tanta gente. È stata carina, un diversivo virtuale che risulta fondamentale per i nostri servizi e rimanere sempre in contatto. La replicheremo".

Come detto, sulla pagina Facebook dei servizi educativi del Comune di Santa Croce da giorni sono presenti attività social per i più piccoli. "#insiemeapranzodomenica serve soprattutto per stare vicino ai cittadini", dice il primo cittadino Deidda,"perché il Coronavirus è il virus della solitudine. L'educazione e i servizi educativi sono importantissimi adesso. Il rito del pranzo domenicale non doveva essere perso, per questo è nata questa iniziativa molto bella". E il sindaco la prossima volta parteciperà? "È una sorpresa".

