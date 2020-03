Torrefazione di Limite dona caffè agli ospedali di Empoli e Fucecchio

Donazione Torrefazione Caffè Negro di Limite sull'Arno all'ospedale San Giuseppe e al presidio San Pietro Igneo di Fucecchio

"Ci siamo domandati come poterci rendere utili in questo momento cosi difficile e, soprattutto, cosa fare per stare vicino ai medici e al personale sanitario del nostro ospedale.

Abbiamo pensato di fornire loro qualcosa di utile, il nostro caffè in tutti i reparti per sostenere chi è in prima linea e combatte per noi questa difficile battaglia ed ha bisogno di energia. Perché anche un momento di pausa può fare la differenza. E noi vogliamo dire loro GRAZIE".

La Torrefazione Caffè Negro, nello specifico, ha donato una grossa fornitura di caffè in polvere per caffettiere moka oltre ad alcune macchine con cialde e capsule.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite