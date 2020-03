A Castelfiorentino senza motivo giustificato, 5 fogli di via dal Questore

Nei giorni scorsi il questore di Firenze ha emesso cinque Fogli di Via Obbligatori con procedura d’urgenza nei confronti di una donna e quattro uomini italiani, di età compresa tra i 21 ed i 49 anni, tutti residenti in Comuni diversi.

Durante i controlli per contrastare la diffusione del Covid -19, tutti già noti alle Forze di Polizia, i cinque si trovavano nel territorio del Comune di Castelfiorentino senza fornire giustificato motivo, e sono stati deferiti all’A.G. per inosservanza del provvedimento dell’Autorità dai Carabinieri.

Almeno 3 di loro erano già stati denunciati due giorni prima per la stessa violazione, giustificando la loro presenza nel territorio per fare una passeggiata.

Il Questore di Firenze ha così emesso cinque Fogli di Via Obbligatori dal Comune di Castelfiorentino con divieto di farvi ritorno per 3 anni.

Fonte: Questura di Firenze

