Anche il Tribunale si adegua all'emergenza Coronavirus: udienza online

Anche il Tribunale cerca di adeguarsi all'emergenza Coronavirus. Si è tenuta la prima udienza online al tribunale di Massa riguardante uno spacciatore intercettato dai carabinieri ad Albiano Magra, frazione del Comune di Aulla, in Lunigiana. Era l'udienza di convalida dell'arresto. Si è tenuta in collegamento online tra la caserma dei carabinieri di Pontremoli dove l'arrestato era in custodia e la sede del tribunale. L'uomo, 38 anni, in attesa del processo, rimarrà al proprio domicilio agli arresti domiciliari.

