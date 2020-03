Arcipelago, nessun rischio per i servizi di continuità territoriale gestiti da Toremar

"Abbiamo avuto conferma dall'amministratore delegato di Toremar che gli sviluppi della vicenda che sta interessando Tirrenia non avranno alcun influsso sui servizi di continuità territoriale per l'Arcipelago toscano". A dirlo l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, in riferimento alla notizia del sequestro conservativo sui conti correnti di Tirrenia CIN da parte di Tirrenia AS.

"I collegamenti Toremar tra le isole della Toscana e la terraferma restano garantiti - spiega l'assessore - sia pure con le variazioni nella programmazione dovute all'attuazione dei Dpcm sull'emergenza Covid. E' una rassicurazione importante dato che oggi più che mai questi servizi di trasporto risultano essenziali per quei resident che si devono muovere per ragioni di lavoro o di necessità".

Fonte: Regione Toscana

