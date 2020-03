Arpat, personale ridotto in sede. Rimane servizio h24

Nell'emergenza sanitaria per il Covid-19 ARPAT, come le altre agenzie ambientali del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, sta continuando a lavorare come altri enti preposti a servizi pubblici essenziali.

Come previsto dalle normative vigenti, l’Agenzia si è organizzata per fare in modo che il proprio personale svolga ordinariamente le proprie attività nella modalità di “lavoro agile” (lavoro a distanza), ma continuerà ad assicurare l’apertura delle proprie sedi con presenza di personale negli uffici per assicurare le attività indifferibili, anche in ragione della gestione di eventuali emergenze.

Da lunedì 30 marzo le sedi dell'Agenzia (Direzione generale e Dipartimenti provinciali oltre a quelli di Piombino ed Empoli) saranno aperte dalle 9,00 alle 13,00 con un contingente di personale ridotto.

Il centralino telefonico che risponde al n. 055-32061, sarà attivo dalle 7,30 alle 15,00.

Il personale in servizio di pronta disponibilità h24, si ricorda, è attivabile da parte degli enti e delle forze di primo intervento (Protezione civile, Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia municipale, ecc.), per tutto il territorio regionale, attraverso la centrale operativa della Protezione Civile della Città metropolitana.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, per informazioni ambientali, che risponde attraverso il numero verde 800800400 e con la mail urp@arpat.toscana.it, assicura i consueti orari, dal lunedì al venerdì 9,00-13,00 e dal lunedì al giovedì anche 14,00-18,00.

Le attività ordinarie sono garantite dal personale con il lavoro a distanza.

