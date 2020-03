Art Camper in funzione per cibo e farmaci a domicilio per gli empolesi in difficoltà

La Fondazione Leonardo 500 persegue l'interesse sociale raccogliendo le sollecitazioni che giungono dalle aree di riferimento e ponendosi al servizio del territorio in un momento di grave emergenza sanitaria. Lo fa con l'Art Camper che viaggerà trasportando medicinali e cibo per le persone in difficoltà.

"La Fondazione Leonardo 500 vuole essere vicina alla Città di Empoli - ha commentato Gianpaolo Lastrucci - mettendosi a disposizione della collettività in un periodo così complicato per tutti, ma ancor di più per le persone anziane e fragili. Poter contribuire ai bisogni della città è motivo di grande soddisfazione per la nostra famiglia".

L'Art Camper sarà utilizzato dalla Misericordia nel Comune di Empoli, effettuando il trasporto di medicinali e beni alimentari alle persone anziane, ma anche a quelle che si dovessero trovare in quarantena al proprio domicilio o a chi abbia una comprovata oggettiva difficoltà a recarsi fuori per fare acquisti di medicine o generi alimentari. Se si rientra in uno di questi casi, è possibile richiedere di usufruire del servizio.

"Ringrazio la Fondazione Leonardo 500 - commenta Valentina Torrini, assessore alle politiche sociali del Comune di Empoli - per l'aiuto che offre ai più fragili, in particolare agli anziani, che devono restare a casa ed hanno, naturalmente, bisogno di più attenzioni da parte di tutti. È bellissimo vedere come in questo momento difficile in tanti si siano messi a servizio della comunità. In questo momento prendersi cura dell'altro significa anche prendersi cura di noi stessi. Il valore della solidarietà e l'amore per l'altro ci consentiranno di vincere il coronavirus".

Fonte: Fondazione Leonardo 500

Tutte le notizie di Empoli