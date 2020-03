I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti alle 6 di oggi (lunedì 30 marzo) per un incendio che si era sviluppato all'interno del reparto tintoria di un'azienda in Via per le Case Nuove, nel comune di Prato. Le fiamme hanno interessato un box adibito a ufficio. L'incendio è stato estinto in breve tempo, mentre le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono protratte per qualche ora. In corso gli accertamenti per cercare di risalire alle cause.

