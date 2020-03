Nonostante il negozio fosse chiuso perché commerciava attività non essenziali (tessuti e arredamento), un esercente di Pietrasanta stava continuando a portare avanti l'attività pubblicizzandola su Facebook. In alcuni casi aveva ricevuto i clienti nella sua abitazione. Per questo la guardia di finanza di Viareggio lo hanno sanzionato. L'uomo rischia una sanzione tra i 400 e i 3mila euro e la chiusura del negozio da 5 a 30 giorni.

Tutte le notizie di Pietrasanta