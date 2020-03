Coronavirus, 300 mascherine donate alla Municipale di Firenze

Trecento mascherine. È quanto ha donato un privato alla Polizia Municipale per dire grazie per il lavoro quotidiano svolto a favore dela popolazione. Si tratta del Centro Massofisioterapico ITTOPPE che tra sabato e oggi hanno consegnato complessivamente 300 mascherine chirurgiche (DPI).

Insieme al materiale poche parole per spiegare il senso del dono: “ringraziandovi per il servizio che svolgete quotidianamente per la popolazione in questo momento così difficile per la nostra Nazione, vi porgiamo i nostri più calorosi e sinceri ringraziamenti. Sempre a Vostra disposizione, se possiamo renderci utili alla cittadinanza in questo momento così drammatico per tutti noi, saremo ben lieti di aiutarvi ancora”.

L'Amministrazione comunale e il corpo di Polizia Municipale ringraziano per il dono particolormente gradito. Le mascherine saranno utilizzate, insieme a a quelle già in magazzino, per la tutela degli agenti come previsto dalle disposizioni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze