Coronavirus, Ceccardi (Lega): "La Regione dia le protezione adeguate al personale sanitario"

"Il personale medico sta combattendo una guerra senza avere armi adeguate. Mentre la regione stanzia 80mila euro a favore del Consultorio Transgenere, alcune sigle sindacali denunciano il governatore Enrico Rossi e l'assessore alla sanità Saccardi poiché, dopo una perizia tecnica, le mascherine in dotazione non sarebbero idonee a proteggere donne e uomini che lavorano a stretto contatto con i malati di coronavirus" - lo scrive in una nota l'europarlamentare Susanna Ceccardi.

Da quanto si apprende, Snami 118 Toscana, Fismu 118 Toscana e Cobas Asl Toscana Centro hanno infatti incaricato l'avvocato Corrado Canafoglia di depositare un esposto penale presso le procure toscane nei confronti del presidente della giunta regionale della Toscana Enrico Rossi, dell'assessore alla sanità regionale Stefania Saccardi e del direttore del Dipartimento maxi-emergenze della Regione Toscana Piero Paolini.

"E' da settimane -prosegue Ceccardi- che stiamo puntando il dito sulla gestione dell'emergenza coronavirus da parte della regione Toscana, soprattutto per quanto riguarda la mancanza di presidi sanitari fondamentali come le mascherine. Il personale sanitario rischia il contagio ogni giorno, soprattutto quando vengono fatte manovre tecniche di urgenza con l'ossigeno-terapia. E' infatti questo uno dei momenti in cui la possibilità di essere contagiati per il personale medico-infermieristico è molto alta: per questo devono essere forniti a tutti gli operatori degli strumenti protettivi adeguati. Questi strumenti protettivi non possono essere di certo le mascherine che tante amministrazioni hanno dato alla popolazione per andare a fare la spesa. E' impensabile che mascherine di quel tipo possano essere date al personale sanitario".

"Il sacrificio di medici, infermieri e tecnici che ogni giorno scendono in guerra per salvare delle vite è enorme: mai come oggi la loro salute è legata a doppio filo alla nostra. Chi amministra la sanità della nostra regione deve fare il possibile per tutelare queste categorie. Auspico che questa denuncia, così come tante altre voci che si sono levate per criticare la gestione di questa emergenza sanitaria, faccia capire a tanti che il sistema sanitario toscano di Rossi e Saccardi si è rivelato fallimentare e che nel momento più critico si è sbriciolato come un gigante dai piedi d'argilla".

Fonte: Ufficio stampa

