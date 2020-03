Coronavirus, comunità cinese dona oltre 4000 mascherine e DPI a Firenze

Più di 4000 mascherine, 120 litri di liquido disinfettante e altri dispositivi di protezione. Li ha donati al Comune di Firenze la comunità cinese. “È il segno tangibile della solidarietà e della generosità di una comunità che in questo modo si stringe attorno alla sua città. – fa presente Nicola Armentano, capogruppo Pd a Palazzo Vecchio, che ha accolto i donatori questa mattina in rappresentanza della città - Il Comune metterà il materiale donato a disposizione del coordinamento delle misericordie dell’area fiorentina, in prima linea sul territorio con servizi di soccorso e assistenza. Alla comunità cinese va un grande grazie, per aver espresso la loro vicinanza con un gesto concreto, che risponde a esigenze assolutamente urgenti in questo frangente, quando sempre più forte da parte di chi è sul campo a fronteggiare l’emergenza si fa sentire l’appello a reperire dispositivi di protezione”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

