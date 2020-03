Coronavirus, Giannarelli (M5S): "Seguire alla lettera le indicazioni del Governo"

“Dobbiamo schierarci senza esitazioni dalla parte di chi ha inteso tutelare la salute degli italiani. Il Governo nazionale sta facendo l’impossibile per portarci fuori da questa grave crisi sanitaria ed economica. Anche la Regione Toscana ha messo in atto importanti misure in tal senso. Come MoVimento 5 Stelle portiamo ovviamente il nostro contributo, indicando alla Regione alcune ulteriori azioni da intraprendere o potenziare: maggiori alleggerimenti fiscali, ulteriori contributi finanziari a quei soggetti particolarmente toccati dall’attuale crisi, l’incremento di fondi specifici per il variegato mondo produttivo toscano, rimborsi dei vari abbonamenti del tpl, l’incremento dello smartworking. Chiediamo poi maggiori attenzioni per le start-up toscane (così come un resoconto delle iniziative attivate ed in programma per il mondo dei lavoratori e delle imprese), per i vigili del fuoco - in emergenza costante per mancanza di organici spesso senza adeguate protezioni, maggiore sicurezza per i lavoratori del servizio di trasporto pubblico e per il personale sanitario ed infermieristico, e una particolare attenzione ai territori maggiormente colpiti come la Lunigiana. Importante è anche che vi sia una maggiore distribuzione delle mascherine protettive al fine di impedire un domani eventuali focolai di ritorno. Vi è poi la necessità di affrontare la sfida della gestione e conferimento dei rifiuti, nel rispetto dell’ambiente, così come, in vista della futura riapertura delle attività produttive non essenziali, di adeguate iniziative per la sicurezza nei luoghi di lavoro”.