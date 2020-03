Coronavirus, il punto di Falorni: "Tutelare i medici denunciati".130 controlli nell'Empolese Valdelsa della municipale

Tre miliardi e quattrocento milioni di persone che in tutto il mondo vivono praticamente in casa, interessate da misure restrittive. Sono i numeri, davvero impressionanti, ricordati dal Sindaco Alessio Falorni durante la sua “diretta” su facebook, ormai un appuntamento fisso per la popolazione di Castelfiorentino.

Anche ieri sera sono state affrontate numerose questioni. Riassumiamole per punti:

SITUAZIONE CONTAGIATI – Sono lievemente diminuiti in Toscana i ricoverati in terapia intensiva (da 277 a 275), mentre in Provincia di Firenze si è avuto oggi una sensibile crescita dei contagiati (94 in più, in massima parte concentrati tra i due piccoli comuni di Dicomano e San Godenzo). Nell’Empolese Valdelsa si registrano tre casi positivi in più: uno a Empoli e due a Cerreto Guidi. Una persona è deceduta a Fucecchio. Il Sindaco ricorda che domani (martedì, ore 12.00) sarà osservato in tutta Italia un minuto di silenzio in segno di lutto per le vittime.

MEDICI DENUNCIATI – Il Sindaco ha lanciato un appello alle istituzioni affinché tuteli i medici che stanno subendo alcune denunce da parte dei familiari delle vittime, dietro suggerimento di alcuni avvocati. Ricorda che i medici sono costretti a lavorare in condizioni precarie e di emergenza.

MASCHERINE – La distribuzione delle mascherine alle famiglie (2 per busta) inizierà nei prossimi giorni, dopo una prima distribuzione che sarà fatta a coloro che si trovano in “prima linea” come volontari, medici, infermieri, forze dell’ordine, operatori socio sanitari. Il Sindaco ringrazia alcune imprese che si sono rese disponibili per realizzare mascherine artigianali di buona qualità: Maria Cambria e Concetta Scazzone, Sassari Monica, Marvi confezioni di Maria Vittoria

Proietti, Bellini Laura di Linea B, confezioni Liu, confezioni Intimare, Tappezzeria Massimiliano (di Massimiliano, Roberta e Maria), Becucci Srl (stefania, stefano, Mirko, Elia, Roberta, Sabrina, Sabrina, Roccchina, Moira Rosalba) Queste mascherine vengono consegnate alla Prociv per la distribuzione.

FONDO di MUTUO SOCCORSO - Il Sindaco ha ricordato che per il bonus spesa le risorse stanziate dal Governo ammontano a 400 milioni di euro. Al Comune di Castelfiorentino saranno assegnati circa 110.000 euro. Il Fondo sarà implementato con le donazioni, che si possono fare alla Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa, Iban: IT20P0306937839100000300006, Causale: Donazione Covid-19. Le risorse saranno assegnate alle persone che non hanno ricevuto altri tipi di contributi, magari seguite dai servizi sociali, ecc.. di cui saranno forniti maggiori dettagli nei prossimi giorni; le persone che posseggono i requisiti dovranno compilare una autocertificazione da consegnare ai servizi sociali; questi ultimi consegneranno un bonus spesa da 300 euro, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari. Ricorda che il Comune sta lavorando per verificare la possibilità di concedere delle dilazioni nei pagamenti

AZIENDE ALIMENTARI – Un grazie alle aziende alimentari che stanno facendo delle donazioni:Azienda SImoni, Guido Tosi (formaggi), Sara Pratesi (uova di cioccolato). Le donazioni vengono conferite alla Caritas di Castelfiorentino, che si preoccupa di distribuirle alle persone che si trovano in difficoltà

DIDATTICA A DISTANZA – Dal momento che una delle problematiche emerse è la carenza di materiale di cancelleria, viene rivolto un appello alle cartolerie di Castelfiorentino per svolgere attività di consegna a domicilio, ancora consentita. Gli interessati possono prendere contatto con lo staff del Sindaco (0571.686316)

CONTROLLI – Arrivano delle segnalazioni, soprattutto in concomitanza con le belle giornate. Ci sono troppe famiglie che ospitano figli e nipoti in casa per il pranzo domenicale: si tratta di una pratica vietata, da cui sono scaturiti anche alcuni contagi a Castelfiorentino. Ricorda che la Polizia Municipale ha effettuato anche di domenica 130 controlli nell’Empolese Valdelsa elevando diverse sanzioni

OCCHIO ALLE TRUFFE – Ci sono malintenzionati che purtroppo si approfittano anche di queste situazioni. Attaccano a un condominio un avviso falso, intestato al Ministero dell’Interno, nel quale si intima le persone a uscire di casa.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

