Coronavirus, raccolta fondi della Pubblica Assistenza di Castelfranco

La Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco di Sotto chiama tutti a raccolta, nel vero senso della parola. Sulla piattaforma GoFundMe è attiva una raccolta fondi per aiutare l'associazione castelfranchese: serve materiale sanitario, servono attrezzature, perché per fronteggiare il Coronavirus quelle attuali non bastano.

"La nostra associazione di volontariato è impegnata tutti i giorni per servizi di emergenza sanitaria e per servizi sociali in questo periodo siamo attivi anche per prevenire i contagi da coronavirus e abbiamo attivati vari servizi" si legge sul sito.

La nostra associazione è stata costretta ad acquistare nuove attrezzature e sistemi di protezione individuali ma ora abbiano necessità di essere aiutati x pagarli . grazie a tutti coloro che ci vorranno aiutare.

Per tutti coloro che vogliono aiutare la Pubblica Assistenza ecco i contatti: tramite versamenti alla Posta sul conto n° 12627568 IBAN IT13W0760114000000012627568 o tramite bonifico bancario IBAN IT78H0867371150050000504174 causale contributo per acquisto attrezzature e materiale sanitario. Ovviamente rimane attiva anche la donazione su GoFundMe.

