Covid-19, 164 persone controllate a Siena

Le persone controllate oggi, 30 marzo, dalla Polizia Municipale sono state 164, altrettante le autocertificazioni acquisite, 5 le persone sanzionate in base all’art. 4 del Decreto Legge 19/2020 perché allontanatesi (3 a piedi e due in auto) dalla propria residenza senza un valido motivo, mentre ad un pachistano è stata elevata una sanzione per illecito amministrativo perché trovato in stato di manifesta ubriachezza (violazione art. 688 del Codice Penale depenalizzata).

Nessuna infrazione, invece, dalle verifiche effettuate in 22 esercizi commerciali.

La squadra dei droni ha controllato tutte le zone esterne al centro storico.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

