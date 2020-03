Covid-19, bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio in segno di cordoglio a Pistoia

Domani, martedì 31 marzo, alle 12, il sindaco Alessandro Tomasi, con indosso la fascia tricolore, osserverà un minuto di silenzio davanti al Palazzo comunale con le bandiere esposte a mezz’asta. In questo caso, quindi, il tricolore come segno di cordoglio per le vittime del Covid-19, di vicinanza alle loro famiglie, di partecipazione nazionale al cordoglio delle comunità più colpite e per onorare il grande impegno degli operatori sanitari. Viene così raccolto l'invito del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e del presidente della Provincia Luca Marmo, per dare vita a una cerimonia silenziosa e molto sentita, a nome di tutta la cittadinanza che, se vorrà, potrà fare lo stesso nella propria abitazione.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia