Covid-19, il sindaco Cucini: "Una vittima a Certaldo"

Il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, ha dato notizia oggi, 30 marzo, durante la sua diretta Facebook, in cui ha parlato anche dei contributi per l'emergenza alimentare, ha dato la conferma di un decesso a causa del covid-19 a Certaldo.

"Oggi è una giornata importante dal punto di vista organizzativo e ho saltato l'aspetto dei numeri e dei dati all'inizio della diretta perché vi devo comunicare che purtroppo c'è un nostro concittadino tra gli 812 morti in tutta Italia di oggi - dice il sindaco Cucini-. Avevamo due casi riconosciuti positivi al covid-19 e purtroppo uno dei due non ce l'ha fatta. A nome di tutta la comunità e dell'amministrazione comunale esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia e un abbraccio caloroso e pieno di affetto e sostegno alla famiglia che in questo momento non può nemmeno salutare con un funerale la persona che se ne è andata. L'abbraccio da tutta Certaldo."

Tutte le notizie di Certaldo