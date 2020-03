Crisi dei locali notturni, Lega Firenze: "Nessuno sia lasciato solo"

“Condividiamo l'appello di Tarantoli, Presidente Silb Firenze Confcommercio – dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Federico Bussolin – motivo per sottolineare il nostro lavoro in Parlamento dove abbiamo consegnato al Governo un decreto di 19 articoli affinché le banche versino sui conti correnti dei lavoratori i denari della cassa integrazione, dietro garanzia dello Stato. Ma non basta, perché il Comune deve fare la sua parte e siamo pronti a consegnare all'amministrazione le proposte per il contenimento dell'impatto economico derivante da questa emergenza. Il settore dei locali notturni – conclude Bussolin – sta vivendo un dramma al pari degli altri settori: nessuno sarà abbandonato”.

“Ci troviamo di fronte ad una catastrofe socio-sanitaria e socio economica senza precedenti che c’impone fin da subito di pensare a misure straordinarie di sostegno alle imprese ed alle famiglie della nostra città e per questo – dichiarano il Vice Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Cocollini ed il Presidente della Commissione di Controllo Antonio Montelatici – stiamo sollecitando il Governo a trasferire importanti risorse agli Enti territoriali. Lavoreremo comunque – concludono Cocollini e Montelatici – per trovare le risorse necessarie a sostenere i settori strategici di Firenze nel bilancio del Comune che dovrà essere necessariamente variato alla luce dell’emergenza in atto”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze