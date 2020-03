Esce per comprare la cannabis light, "disinfetta i polmoni": multato a Lucca

Tra i controlli effettuati ieri dalla Polizia di Lucca, che hanno portato gli operatori ad elevare diverse sanzioni amministrativa, eccone alcuni:

- nel pomeriggio un uomo di 43 anni, italiano, ha dichiarato nell’autocertificazione “sono uscito per andare a comprare la cannabis light perché disinfetta i polmoni”. Per lui sanzione maggiorata in quanto era a bordo di auto. Gli operatori, infatti, non hanno ritenuto la giustificazione un valido motivo di salute.

- Sempre nel pomeriggio, la volante è intervenuta per una lite fra condomini. Gli inquilini del piano di sotto hanno sbattuto le scope contro il soffitto per protestare contro i rumori provenienti dal piano di sopra. Uno degli inquilini dell’appartamento soprastante è sceso giù per chiedere conto e ragione del comportamento, e ne è nato un alterco che si è risolto solo con l’arrivo della Volante. Durante le fasi di identificazione, però, è emerso che l’uomo che era sceso giù per 'chiarire' con i vicini, non abitava lì, ma si era recato a casa dei propri parenti per il pranzo domenicale. Quindi è stato multato.

- Nella notte infine la volante ha fermato una macchina con 3 cittadini marocchini a bordo, sui 30 anni, 2 residenti a Lucca e uno a Capannori, che hanno dichiarato di essere in giro per comprare le sigarette. Il chè non rappresentava un valido motivo di necessità, soprattutto andando in giro insieme di notte. Per Tutti e tre sanzione maggiorata perché a bordo di auto.

