Federighi Editori di Certaldo spedisce a domicilio in emergenza coronavirus

Federighi Editori garantisce il servizio di distribuzione direttamente nelle case degli italiani di libri per bambini, ragazzi e adulti. Spese di spedizione a carico dell'azienda (per ordini minimi di 20 euro).

I libri Federighi Editori per bambini e ragazzi hanno tutti basi didattiche ma si sfogliano piacevolmente anche da casa sul divano, grazie alle belle illustrazioni e ai testi semplici ma curati. Perciò, in questi momenti di stop forzato, leggere può essere una bella occasione di arricchimento personale. Si può scegliere tra argomenti "letterari" come "Dante per Gioco: l’Inferno" e "Shakespeare per Gioco: Romeo e Giulietta" oppure letture dedicate alla storia come la serie dedicata ai popoli antichi, con le avventure dell'aspirante archeologa Clara ("La Preistoria per Gioco", "Gli Egizi per Gioco", "Gli Etruschi per Gioco", ecc).

Per gli appassionati di miti e leggende c'è "Omero per Gioco" con L'Odissea e L'Iliade o anche "Virgilio per Gioco" con l'Eneide in versione illustrata e adatta ai più piccoli. Per chi ama le scienze, le stelle e la vita all'aria aperta allora sarà perfetto "Galileo per Gioco". Per i piccoli aspiranti geni, nella collana "i GRANDI per GIOCO" ecco "Sognando Leonardo", mentre gli artisti preferiranno "Mi chiamavano Caravaggio"! I bambini più piccoli possono ritrovare la filosofia Federighi Editori nei libri-gioco in cui con le matite e la fantasia ci si diverte insieme a Dante Alighieri, Leonardo Da Vinci, Raffaello, i dinosauri, le favole più belle e persino gli Antichi Egizi. Se invece i genitori hanno voglia di condividere tempo e letture con i propri figli, per stimolare la creatività e passare del tempo di qualità insieme, la collana "Silenziosamente" è adatta con i suoi albi illustrati dedicati alle emozioni.

Nel catalogo da adulti possiamo spaziare tra romanzi, libri dedicati alla Toscana e la famosa collana dell'architetto e illustratore Massimo Tosi, per viaggiare stando a casa attraverso i meravigliosi acquerelli che illustrano la nostra bella Italia!

La titolare della casa editrice, Gloria Pampaloni: "Approfittiamo di questo momento di confusione per trovare del tempo di qualità da condividere con i nostri figli o per noi stessi. Imparare da casa è possibile, basta aprire un libro e sfogliarlo insieme o semplicemente dedicarsi del tempo per leggere! La nostra Casa Editrice, per quel poco che può servire, è a disposizione per le consegne a domicilio e a servizio di tutti: i nostri corrieri distribuiscono direttamente a casa e in tutta Italia. In questi giorni a casa possiamo vincere sicuramente la noia e magari imparare qualcosa divertendoci!"

Info e ordini: info@federighieditori.it www.federighieditori.it

Fonte: Federighi Editori

Tutte le notizie di Certaldo