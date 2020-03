Fi-Pi-Li, lavori tra Montopoli, Santa Croce e Pontedera

Per consentire interventi di ripristino della pavimentazione stradale, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montopoli e Pontedera in direzione Mare dalle ore 22 dell'1 alle 6 del 2 aprile 2020 e tra gli svincoli di Montopoli e Santa Croce in direzione Firenze dalle 22 del 2 aprile alle del 3 aprile e dalle 22 del 3 alle 6 del 4 aprile 2020.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

