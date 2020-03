Covid-19, arriva la barella di bio contenimento per il trasporto dei pazienti

È arrivata in questi giorni agli ospedali di Santa Maria Annunziata e San Giovanni di Dio la barella di bio contenimento. La barella permetterà un trasporto in sicurezza del paziente Covid-19 positivo all'interno dell'ospedale e un miglioramento dell'efficacia dei percorsi dedicati al paziente con infezione.

È un'unità mobile di piccole dimensioni utilizzabile per l'isolamento e il trasferimento in sicurezza di pazienti affetti da malattie infettive. Può essere impiegata unitamente a strumenti di rilevazione dei parametri vitali così che, durante la movimentazione, il paziente possa essere costantemente monitorato. L'ambiente interno alla barella è a pressione negativa e un sistema di filtri garantisce che l'aria in ingresso e in uscita sia sempre pulita e priva di agenti contaminanti. Previene la diffusione di agenti patogeni e riduce la possibilità di contagio del personale sanitario.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

