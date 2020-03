Il Comitato di Solidarietà lancia la raccolta fondi emergenza covid-19

“Come Presidente Comitato di Solidarietà del nostro comune insieme al Sindaco, abbiamo chiesto sostegno alla preziosa rete di solidarietà che abbiamo la fortuna di avere nel nostro comune. La risposta è stata subito forte e convinta e di questo ringraziamo tutte le associazioni e i loro volontari”,dichiara Nicla Bernardeschi, Presidente del Comitato Solidarietà.”

“In questo momento così particolare serve sentirsi "comunità ", stare vicino alle persone più fragili, in particolare a quelle anziane, rassicurandole, è questo veramente importante.” dichiara il Sindaco Ilaria Parrella.

“Vogliamo ricordare ai nostri cittadini che i volontari delle nostre associazioni possono essere vicini a loro e a tutta la comunità in questo momento, dove la disinformazione e la paura possono essere motivo di grande preoccupazione per tutti e in particolar modo per le persone anziane. “dichiara Nicla Bernardeschi, Presidente del Comitato Solidarietà.”

“Come Assessorato al Sociale stiamo lavorando per fare in modo che “nessuno sia lasciato solo”, abbiamo attivato da subito la possibilità per le famiglie con maggior bisogno necessità di avere un aiuto per la spesa alimentare con uno stanziamento di fondi comunali di 3.000 euro. Per le informazioni rivolgersi al numero dei servizi sociali 0587 261633.Un ringraziamento a tutto il personale sanitario, ai volontari di tutte le associazioni e a tutti i dipendenti pubblici per il grande lavoro che stanno svolgendo nel gestire questa emergenza che va trattata con la massima attenzione.” Dichiara il Vicesindaco e Assessore al Sociale Manuela Del Grande.

Chiediamo a tutte le associazioni, ai cittadini e a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo a segnalarci le varie iniziative in maniera dargli pubblicità e divulgare al seguente indirizzo e-mail covid19@ comune.santamariaamonte.pi.it .

Il numero di conto corrente a cui fare donazioni in denaro è IT03Y0623071180000063656669 intestato al Comitato di Solidarietà –Comune di Santa Maria a Monte.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte