Lavori del Consorzio di Bonifica sul Mugnone a Fiesole

La sicurezza dei corsi d’acqua non può fermarsi nemmeno in tempi di emergenza Covid-19; se il personale d’ufficio prosegue il proprio lavoro in regime di smart working, il personale operativo e i tecnici responsabili dell’esecuzione, stanno continuando ad operare nel pieno rispetto delle norme di sicurezze e direttive governative contro la diffusione del virus.

I mezzi del Consorzio sono tornati di nuovo sul Mugnone per ripristinare il corretto funzionamento di una fondamentale opera idraulica per tutto lo sviluppo a valle, verso Firenze, del corso d’acqua.

A Fiesole, in località Manzolo, appena a valle di una grande briglia è posizionato un cosiddetto pettine selettivo capace di intercettare e bloccare lo scivolamento a valle di tronchi ed altri materiali che potrebbero ostruire il regolare scorrimento delle acque. Qui, in occasione delle ultime piene, oltre a materiale vegetale si erano depositati consistenti accumuli di detriti e sabbie che necessitavano di essere movimentate e ben posizionate sulle sponde.

“Si tratta di un intervento su uno degli snodi idraulici più importanti per l’intero corso del Mugnone – commenta il Presidente del Consorzio Marco Bottino – Qui come altrove stiamo continuando a lavorare per la sicurezza idraulica del territorio, con i nostri mezzi e con il nostro personale tecnico operativo che voglio sentitamente ringraziare per la dedizione e professionalità dimostrata anche in questo momento difficile per tutti noi”.

Fonte: Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

