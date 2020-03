Le associazioni di volontariato di Sesto Fiorentino chiamano a raccolta i cittadini

Per la prima volta, tre associazioni di volontariato di Sesto Fiorentino si uniscono per raccogliere fondi: Associazione Nazionale Carabinieri, La Racchetta e Misericordia di Sesto Fiorentino chiedono contributi per garantire continuità nella loro preziosa attività sul territorio.

Da molti decenni agiscono in silenzio a favore della comunità sestese, svolgono decine di servizi per aiutare i più bisognosi e garantiscono presidi, assistenza e soccorsi tutto l'anno, senza mai fare notizia. Ora sono costretti a chiedere un aiuto a tutti i cittadini. Per questo hanno aperto un IBAN per ricevere donazioni da indirizzare al mantenimento delle associazioni per lo svolgimento delle tante attività sociali più che mai necessarie.

Questo è l'IBAN: IT 54X 01030 38100 00000 2940630 al quale si può donare con la causale "Coronavirus".

Aiutarli in questo momento vuol dire garantirsi un aiuto nei momenti di difficoltà. Si tratta di associazioni che operano ogni giorno nelle nostre strade. Aiutateli ad aiutarvi.

Fonte: Ufficio Stampa

