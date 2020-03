Lavori di taglio piante in via vecchia Pontedera

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che mercoledì 1° aprile effettuerà un intervento urgente di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico nel territorio comunale di Ponsacco, con particolare riferimento ad un tratto di via Vecchia di Pontedera: i tecnici dell’azienda elettrica, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno infatti un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica aerea di media tensione che risulta danneggiata.

Le ragioni appena illustrate rendono l’intervento non rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari); nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione installeranno anche nuova componentistica di ultima generazione e verificheranno l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio elettrico.

L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Ponsacco, con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento. L’intervento deve essere effettuato in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiede un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà a un gruppo molto ristretto di utenze nel modo seguente:

Mercoledì 1° aprile 2020, a partire dalle ore 14:00 per circa due ore, Comune di Ponsacco: via Vecchia di Pontedera civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) 64, da 68 a 70, da 74 a 84, 84p, 88, 88c, da 88/f a 94, da 63 a 67, da 71 a 79, da 85 a 91, 95, sn (senza numero).

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nella zona interessata dall’intervento. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrent

Fonte: Enel Spa - Ufficio Stampa

