Resta a casa e se hai bisogno ci siamo, supporto psicologico a Ponsacco

Tu resta a casa ma se hai bisogno ci siamo! È questo lo spirito dell’iniziativa promossa da Comune di Ponsacco e Farmavaldera. La città del Mobile si attiva anche sul fronte del benessere psicologico dei propri cittadini offrendo un supporto telefonico gratuito a coloro che ne hanno bisogno per poter affrontare in maniera più serena l’emergenza Coronavirus.

“Stiamo vivendo una situazione inedita e molto delicata, che può essere fonte di preoccupazione e stress non soltanto per medici, infermieri o malati, ma per tutti coloro che sono coinvolti a vari livelli in questa emergenza e che per questo possono trovarsi a vivere una condizione di apprensione e paura per se stessi e per i propri cari – commenta la sindaca Francesca Brogi –. Credo sia giusto che le istituzioni si preoccupino del benessere non solo materiale ma anche emotivo dei propri cittadini e stare loro accanto sotto tutti i punti di vista senza lasciarli soli con le proprie paure. Così tramite Farmavaldera abbiamo deciso di attivare il servizio di supporto psicologico gratuito per i nostri cittadini”.

Sarà la dottoressa psicologa Carpita ad effettuare il servizio in via telefonica rispondendo al numero 338 5701858. Il servizio è gratuito ed è attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Ponsacco