Rilanciare la Festa della Fragola, una foto d'epoca sbanca a Nievole sui social

Una foto scattata nel 1977 dove, protagoniste, sono due abitanti della frazione Nievole impegnate nella distribuzione di fragole in occasione della tradizionale sagra paesana. All’epoca, la “Sagra della fragola” rappresentava un appuntamento imperdibile per la località, intenta ad accogliere centinaia di visitatori provenienti da tutta la Valdinievole.

Una memoria storica resa pubblica attraverso la pagina Facebook “Sei un vero nievolino se…” da Mauro Lubrani, nievolino di nascita e - per molti anni - colonna e Direttore della redazione montecatinese de La Nazione. Post che, in breve tempo, è divenuto virale tra gli utenti della località e che ha alimentato ambiziose prospettive nell’organizzazione della nuova edizione, espresse da Andrea Rastelli quale membro del comitato promotore della manifestazione:

“In un momento così delicato, dove sono in molti a condividere tempo e pensieri sui social network, capita spesso di andare a ricercare positività nei ricordi più familiari, negli affetti che solo una comunità può garantire. L’immagine pubblicata da Mauro Lubrani, dove appaiono due donne di Nievole - Miranda e Siria - impegnate nell’edizione del 1977 della Sagra della fragola, ci ha confermato quanto sia importante per una comunità identificarsi nella propria festa paesana.

Come ha ricordato Edoardo Fanucci, anch’egli intervenuto sul tema con un post, guardando quell’immagine comprendiamo quanto sia fondamentale riscoprire e rinnovare i valori della nostra tradizione. Uno stimolo, questo, che alimenta in noi un impegno concreto affinché venga dato seguito a queste importanti iniziative”.

Prerogative proiettate verso il mese di maggio, con la macchina organizzativa impegnata nel progetto ma consapevole che lo svolgimento dello stesso potrebbe risentire delle misure restrittive attualmente in vigore, come tutti gli eventi programmati per lo stesso periodo.

Fonte: Ufficio stampa

