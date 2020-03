Sicurezza per autisti e pendolari nel Fiorentino, la protesta della Lega

"Le condizioni di sicurezza degli utenti e degli autisti del servizio extraurbano Fiorentino debbono essere tutelate. Non si può tollerare che il capolinea di Piazza Vittorio Veneto sia in mano agli spacciatori", dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani leghisti del gruppo Centro-destra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa. "Gli importanti collegamenti garantiti dal servizio costringono molte persone a doverne usufruire anche in questo difficile momento e le istituzioni debbonogarantire la loro sicurezza".

"Chiudere il parco delle Cascine non è bastato poiché, gli spacciatori si sono spostati in piazza Vittorio Veneto dove continuano il toro mercato criminale indisturbati. Mentre ai Fiorentini onesti è imposta la clausura per la drammatica situazione che stiamo vivendo, questi spacciatori extracomunitari possono continuare a fare il loro porco comodo in barba alla brava gente". Dichiarano i consiglieri leghisti in Palazzo Vecchio.

"Grazie al nostro consigliere di quartiere Alessio Di Giulio siamo riusciti a documentare vergogna di questo spaccio acieloaperto, figlio di una politica buonista che si è portata avanti per troppo tempo ed anche in questo momento di serrate continua l'incapacità delle amministrazioni speciali di risolvere il problema della sicurezza per troppo tempo sottovalutato. Ora si sono spostati a ridosso del capolinea degli autobus extraurbani portando una sensazione di continua insicurezza verso i tanti utenti che necessitano del servizio e dei tanti autisti che svolgono un importante lavoro in favore della comunità comunità. Dobbiamo garantire la sicurezza di queste persone e riportare la legalità in città".

“È assurdo - dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin - chiedere ai fiorentini di restare in casa mentre fuori capeggiano spacciatori e delinquenti. Una mappa, quella dello spaccio, già segnalata dalla Lega nella proposta di reintroduzione delle zone rosse: è noto a tutti dove intervenire. Positivo in tal sento l’impegno del Prefetto Laura Lega - conclude Bussolin - ci aspettiamo una risposta altrettanto energica da parte dell’amministrazione”.

Fonte: Lega Firenze

Tutte le notizie di Firenze