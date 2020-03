Un dinosauro in fila alla Coop: lo scherzo a Ponticelli

Non è stata la noia di questi giorni a dare un'allucinazione ai tanti che questo pomeriggio, nel fare la spesa alla Coop.Fi di Ponticelli (Santa Maria a Monte), si sono imbattuti... in un dinosauro. Ovviamente si tratta di una persona in costume che ha voluto fare una bravata durante la coda contingentata per entrare nel supermercato.

La foto è stata scattata appunto da un avventore che ha catturato il T-Rex pupazzo in fila con il suo carrello, come se fosse tutto normale. Uno scherzo così, da queste parti, ancora non si era visto. Ma negli Stati Uniti sembra essere una moda che da tempo fa sorridere, come si vede in questo video di qualche anno fa. Certamente oggi, per stemperare gli animi tesi dopo settimane di 'esilio' in casa, una risata non può che fare bene.

