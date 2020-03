Un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19, Progetto Montespertoli aderisce

Il gruppo consiliare della lista civica Progetto Montespertoli aderirà all’iniziativa promossa per ricordare le vittime del covid-19 domani 31 marzo alle ore 12 osservando un minuto di silenzio.

Siamo vicini alle vittime, ai loro familiari e ci stringiamo al cordoglio delle comunità più colpite.

Pur distanti fisicamente, saremo uniti alla cittadinanza nella condivisione di questo momento di raccoglimento.

Vogliamo inoltre ringraziare ogni singolo cittadino della nostra comunità che sta contribuendo per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, in modo particolare tutti i volontari e le associazioni del territorio, che quotidianamente sono impegnati in prima linea in questo drammatico momento.

Progetto Montespertoli

Tutte le notizie di Montespertoli