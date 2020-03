Vanno a cena da un amico "per fargli compagnia", sanzionati dei giovani

Ieri a Chiesina Uzzanese sono stati trovati 5 ragazzi in una casa durante una cena, senza mascherine protettive. I carabinieri della stazione di Pescia li hanno trovati dopo una segnalazione. La giustificazione da loro addotta era di voler fare compagnia a un amico, per questo scopo avevano portato delle bottiglie di liquori e vino. Uno era il proprietario di casa, 3 erano di Chiesina Uzzanese e l'altro risiedeva addirittura in provincia di Pisa. Sono stati sanzionati. Nonostante la generale comprensione delle regole vigenti per contrastare il contagio, alcuni purtroppo si lasciano andare.

