Ai negozi del territorio alcune delle mascherine che il Comune di Lastra ha ricevuto da aziende locali

Il Comune di Lastra a Signa ha deciso di consegnare alcune delle mascherine ricevute da donazioni e parte di quelle cucite dalle volontarie del Centro Sociale Residenziale ai negozi aperti del territorio e a quelli che effettuano consegne a domicilio. Le attività economiche interessate possono prendere un appuntamento tramite telefono al numero verde 800 882299 e recarsi in Comune a ritirare un pacchetto di mascherine. Si tratta di un modo per aiutare e sostenere il commercio del territorio in un momento così delicato anche per l’economia locale.

Ricordiamo che gran parte delle mascherine che sono state regalate al Comune, frutto di donazioni di aziende locali, sono state consegnate dall’amministrazione comunale all'ospedale di Torregalli, alle associazioni socio - assistenziali e di protezione civile, ai medici di medicina generale e agli uffici al pubblico del Comune.

(Nell'immagine il sindaco Angela Bagni e il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico Leonardo Cappellini)

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

