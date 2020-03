Approvato il bilancio di previsione 2020 a Calenzano

Il gruppo Sinistra per Calenzano ha deciso di non partecipare alla seduta, organizzata in parte in videoconferenza e in parte con la presenza fisica dei consiglieri in aula, per garantire il rispetto delle distanze e delle altre misure di sicurezza.

“Abbiamo scelto di mantenere la scadenza del 30 marzo per l’approvazione del bilancio preventivo – ha detto il Sindaco Riccardo Prestini -, nonostante il termine fosse stato prorogato. Questo perché il Comune, proprio in un periodo di emergenza come questo, ha bisogno di avere la piena operatività per rispondere adeguatamente alle tante esigenze che possono verificarsi. La Giunta e il Consiglio Comunale non possono essere assenti in una situazione così problematica, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, ognuno secondo il proprio ruolo. Ce lo chiedono i cittadini”.

Nel bilancio 2020 rimangono inalterate le tariffe e i tributi. Allo stesso tempo viene confermato il livello di servizi e previsto un corposo piano di investimenti nel triennio, per la realizzazione di nuove scuole, impianti sportivi, parchi, viabilità.

“Il documento che portiamo all’attenzione del Consiglio – ha detto l’Assessore al Bilancio Damiano Felli durante la seduta – è stato ovviamente realizzato prima di questo periodo storico eccezionale e inaspettato, i cui contorni sono ancora tutti da individuare. Noi lo portiamo oggi in approvazione, per essere operativi a pieno ritmo fin da subito, a beneficio dei cittadini, consapevoli che potranno esserci revisioni nel corso dell’anno”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

