Consorzio di Bonifica 3, il presidente Bottino in visita alla sede di Baccaiano

L’attività di bonifica fa parte delle filiere di servizi essenziali per la sicurezza idrogeologica del territorio e laddove svolgono attività irrigua a fondamentale supporto del settore agroalimentare dell’intero Paese. Per queste sostanziali ragioni i consorzi di bonifica di tutta Italia stanno continuando il proprio lavoro pur nell’assoluto rispetto delle regole di sicurezza e delle disposizioni governative contro il diffondersi del Coronavirus.

Il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Marco Bottino con una visita non programmata ha voluto accertarsi del pieno rispetto delle disposizioni organizzative impartite dalla Direzione e portare il proprio saluto ai lavoratori in servizio presso la sede operativa di Baccaiano, a Montespertoli, in provincia di Firenze, punto di riferimento logistico per le zone del Chianti e della Valdelsa fiorentini e senesi.

Queste le riflessioni sulla pagina ufficiale Facebook del Presidente: “Il Consorzio, pur nelle difficolta’ del momento, continua il suo lavoro. E se quasi tutti i tecnici, gli amministrativi e i catastali sono in modalita’ di lavoro agile, nei cantieri operativi gli operai partono tutte le mattine per svolgere quel prezioso lavoro di manutenzione che è essenziale per la sicurezza dei territori. In base al rigido protocollo concordato con l’RSU vengono applicate le norme igieniche e di distanziamento sociale previste ed una organizzazione del lavoro tale da scaglionare le partenze e gli arrivi presso le sedi operative. Oggi sono stato nella sede di Baccaiano e ho preso atto del rispetto delle direttive emanate. E a debita distanza ho ringraziato gli operai che tornavano dal lavoro sugli argini e il loro responsabile il Geom. Bellucci”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - Ufficio stampa

