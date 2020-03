Coronavirus, a Firenze prorogata fino al 30 aprile l'accoglienza invernale

Sarà garantito fino al prossimo 30 aprile (salvo diversa comunicazione ministeriale che interrompa prima di questa data lo stato di emergenza) il servizio di accoglienza invernale attivo giorno e notte in questo periodo. La decisione è stata presa dall'assessore a Welfare Andrea Vannucci per garantire anche ai senza dimora la possibilità di adeguarsi alle norme di comportamento dettate dal decreto governativo che, per contenere la diffusione del Coronavirus impone di limitare gli spostamenti delle persone e di uscire dal proprio domicilio.

Inoltre, continua a essere garantita l’uscita delle Unità di strada per il monitoraggio e il supporto a coloro che rifiutano l'accoglienza in struttura.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

