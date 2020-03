Coronavirus, AIOP: "Uso del test rapido anche nelle strutture private"

Test rapidi per uno screening tempestivo nell’emergenza da Covid-19. L’AIOP (l’Associazione Italiana Ospedalità Privata) della Toscana raccoglie l’invito del presidente della Regione Enrico Rossi ed è favorevole all’immediata applicazione al settore privato delle linee operative per l’uso di test rapidi per fronteggiare il Coronavirus nonché l’estensione alle cliniche associate di ogni misura d’emergenza, inclusa l’effettuazione dei “tamponi” nei confronti sia dei dipendenti che dei pazienti ricoverati. La disponibilità è stata espressa in una nota inviata stamani ai vertici della sanità toscana e firmata dal presidente AIOP Toscana Paolo Spolaore e dal delegato AIOP Toscana nell’unità di crisi Covid 19 Francesco Matera. E’ una richiesta connotata da estrema urgenza in quanto le strutture private accreditate vogliono prevenire il rischio di accesso per pazienti che presentano sintomi riconducibili al Covid-19. Tutto ciò anche perché in questo momento le strutture private stanno effettuando, in appoggio alla struttura pubblica, servizi di emergenze chirurgiche e diagnostiche che purtroppo molti degli ospedali pubblici non riescono a soddisfare in quanto concentrati a combattere il coronavirus Covid-19. AIOP Toscana conferma il plauso alle misure tempestivamente adottate dalla Regione Toscana e dalle aziende USL per garantire la migliore assistenza a tutti i cittadini e cercare di superare nei tempi strettamente necessari l’epidemia in corso. E nel contempo la stessa AIOP ribadisce il pieno sostegno al servizio sanitario regionale e l’impegno di tutte le strutture associate per una migliore soddisfazione dei fabbisogni emergenziali.