Coronavirus, aiuti alimentari: ecco le linee guida e l'autodichiarazione

Anci Toscana, come concordato dal direttivo riunito ieri in videoconferenza, ha elaborato le linee guida per i Comuni sull'erogazione dei contributi alimentari alle persone in difficoltà economica per il coronavirus. Una misura emergenziale prevista dall'ordinanza n. 658 della Protezione Civile, per far fronte alle necessità più impellenti di chi non ha reddito per far fronte all'esigenza basilare di fare la spesa. Ogni Comune potrà adattare le indicazioni alle proprie esigenze ed esperienza. Ricordiamo che alla Toscana sono stati assegnati 21,4 milioni dei 400 complessivi stanziati dal governo.