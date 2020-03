Coronavirus, da S.Andrea e Rotary screening gratuiti per i medici a Empoli

L'Istituto di Analisi S.Andrea e il Rotary Club di Empoli offrono gratuitamente ai medici empolesi la possibilità di effettuare il controllo del proprio stato di salute mediante l'esecuzione di test di screening immunocromatografico per la rilevanza qualitativa degli anticorpi IgG e IgM del Coronavirus 2019-nCoV. L'iniziativa si affianca alle altre messe in atto dalle Istituzioni Sanitarie al fine di tutelare la salute degli operatori sanitari e dei loro pazienti. I test sierologici possono individuare eventuali infezioni sia pregresse sia in atto, in modo da circoscrivere i contagi e impedire l'evoluzione verso situazioni patologiche gravi che possono limitare il prezioso contributo che i medici danno per la salvaguardia della salute di tutti noi. Il Direttore dell'Istituto S.Andrea, Stefano Prosperi, ha messo a disposizione i locali e il personale sanitario specializzato per eseguire i test e il Rotary Club di Empoli ha fornito il supporto economico per l'acquisto del materiale sanitario e la collaborazione volontaria dei medici del Club, coordinati dal Dr. Iacopo Periti.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli