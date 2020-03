Coronavirus, Intesa Sanpaolo sospende la proposta di distribuzione dei dividendi agli azionisti

Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deciso di sospendere la proposta di distribuzione dei dividendi cash agli azionisti di circa 3,4 miliardi di euro, pari 19,2 centesimi di euro per azione, in ottemperanza alla comunicazione della Banca centrale europea in merito alla politica dei dividendi nel contesto conseguente all’epidemia da COVID-19.

"In questa fase di eccezionale emergenza che il nostro Paese e il mondo intero si trovano ad affrontare, abbiamo deciso di raccogliere le indicazioni provenienti dalle autorità di supervisione", ha affermato il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. “Di conseguenza abbiamo rinviato la distribuzione del dividendo relativo all’esercizio 2019, riservandoci di esaminare la distribuzione del dividendo originariamente previsto, convocando una nuova Assemblea degli azionisti dopo il primo ottobre”. “Le banche come Intesa Sanpaolo, dotate di un eccesso di capitale ai vertici di settore e di una eccellente efficienza operativa, sono quelle più resilienti nelle fasi difficili e, come tali, beneficeranno dell'effetto flight to quality e, nei prossimi mesi, potranno tornare a remunerare gli azionisti con dividendi elevati e sostenibili. Riteniamo che la distribuzione di dividendi in contanti da parte delle banche con elevata patrimonializzazione – in grado di mantenere anche in circostanze complesse il ruolo di supporto a famiglie e imprese – sia importante per gli azionisti retail e rappresenti un cruciale supporto alle erogazioni da parte delle fondazioni, particolarmente necessario in un contesto come quello determinato dall’epidemia da Coronavirus".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana